Депутат Анохин отправится по борделям

Депутат ЗакСа Петербурга от партии «Единая Россия» Андрей Анохин и на каникулах продолжит бороться за нравственную чистоту города.

Для этой цели он обратился к жителям города с призывом на своей странице в соцсети Facebook. Так, он просит присылать ему в «личку» адреса борделей, либо фотографии их рекламы. На этот раз депутата интересуют те логова разврата, что расположились в районе метро «Пионерская», на Комендантском проспекте и в Коломягах.

Как рассказал Анохин изданию «Мойка78», проблема борделей начала волновать его 3-4 года назад, когда он начал бороться с продажной любовью в Приморском районе. По его словам, толк от этого был — рекламы продажной любви стало гораздо меньше. Рецепт борьбы прост: получив данные, депутат рассылал заявления в полицию для организации рейда на притон, либо просил коммунальные службы смыть рекламу.

По мнению Андрея Анохина подобная деятельность будет способствовать налаживанию контактов с жителями района.

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