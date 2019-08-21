В Петербурге рота Почётного караула проведёт плац-концерт

В Петербурге рота Почётного караула проведёт плац-концерт
Рота Почётного Караула ЗВО. Фото: structure.mil.ru

22 августа в Петропавловской крепости Петербурга пройдут торжества, посвящённые 155-летию создания Западного военного округа.

В рамках празднества запланирована торжественная церемония развода караула и плац-концерт. Военный оркестр штаба Западного военного округа исполнит военные марши различных эпох, а знаменная группа продемонстрирует Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых Сил РФ и Боевое знамя Западного военного округа.

Помимо этого, военнослужащие продемонстрируют свои строевые умения, в ходе которых используются элементы штыковой атаки времён Александра Суворова. Главная «фишка» плац-концета — использование бойцами Караула 7,62 мм самозарядных карабинов Симонова образца 1949-го года, специально модернизированных для использования почётными частями.

Завершится мероприятие торжественным маршем в сопровождении оркестра окружного штаба.

Ранее GazetaSPb передавала, что таможенники обнаружили в посылке запрещённые препараты, спрятанные среди чая.

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