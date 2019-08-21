Сотрудники таможни обнаружили спрятанный среди чая наркотик

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни, совместно с сотрудниками Вологодского линейного отделения МВД РФ на транспорте обнаружили в почтовом отделении Вологды почтовое отправление, в котором было спрятано наркотическое вещество.

Как рассказали в таможенном управлении, посылка, отправлявшаяся из России во Францию содержала пять упаковок чёрного чая марки «Красная цена», между которыми были спрятаны 20 блистеров таблеток «Modafinil Tabletes USP Modvigil-200» (200 таблеток весом 20 мг). Оборот модафинила на территории России ограничен (наряду с морфином и кокаином он находится в т.н. «Списке II», однако препарат не зарегистрирован — то есть легальное владение им невозможно). Пересылка его через границу также запрещена.

По факту контрабанды средства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ. По мере расследования уголовного дела полицейские пришли и к отправителю, у которого обнаружили ещё больше чая «Красная цена», ещё 900 таблеток модафинила и нечто, напоминающее химическую лабораторию. Расследование продолжается.

Модафинил — синтезированное во Франции лекарство, использующееся преимущественно в психиатрической практике — при СДВГ, нарколепсии, либо для коррекции побочных эффектов нейролептиков или антидепресантов. Практически везде в Европе, кроме Великобритании, продаётся строго по рецепту. В России хранение модафинила запрещено с 2012-го года и преследуется по закону.

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