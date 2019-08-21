Жители Ленобласти смогут выбрать лучший проект благоустройства

Ежегодный конкурс «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области» перешёл в стадию интернет-голосования.

Как рассказали в правительстве Ленобласти, тот факт, что жители региона могут самостоятельно выбирать внешний вид своего места жительства, является большим шагом вперёд. Отныне каждое поселение

«Каждое поселение – это визитная карточка местных жителей, и от того, насколько там чисто, красиво и благоустроено, зависит не только количество туристов и инвесторов, но и даже настроение самих людей», — заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Опрос проводится в двух номинациях — «Лучший проект» и «Лучший реализованный проект».

В первой из них граждане смогут выбрать лучшие проекты благоустройства парков и набережных, скверов и площадей, а также улиц и бульваров. В номинации «Лучший реализованный проект» можно проголосовать за сквер в Луге, общественные территории деревни Кипень Ломоносовского района, поселка Плодовое Приозерского района, Волхова, Светлогорска и Приозёрска.

Голосование продлится до 19 сентября. Отдать свой голос можно на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Ранее GazetaSPb передавала, что жители Лодейного Поля и Подпорожья смогут пожаловаться на свою нелёгкую жизнь заместителю прокурора области.