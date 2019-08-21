Зампокурора Ленобласти примет жалобы у жителей Подпорожья и Лодейного поля

Зампокурора Ленобласти примет жалобы у жителей Подпорожья и Лодейного поля
Владимир Ерофеев Фото: prokuratura-lenobl.ru

22 августа 2019 года заместитель прокурора Ленинградской области Ерофеев Владимир Петрович проведёт прием граждан в Подпорожье и Лодейном поле.

Как рассказали в прокуратуре, в ходе приёма будут приниматься жалобы на действия или бездействие органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, а также федеральных служб. Кроме того, не останутся без внимания сообщения о нарушениях во всех сферах законодательства, включая жилищное, трудовое и пенсионное.

Желающих обратиться на приём просят заранее подготовить письменные заявления о проблемах, предоставить подтверждающие документы, а также, если по данным вопросам жалобы уже подавались, существующие ответы государственных органов.

Приём пройдёт 22 августа 2019 года с 10:00 до 12:00 в здании Подпорожской городской прокуратуры (ЛО, г. Подпорожье, ул. Исакова, д.5) и с 14:00 до 16:00 в здании Лодейнопольской городской прокуратуры (ЛО, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.22) в порядке живой очереди.

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