Центробанк отозвал лицензию у питерских страховщиков.

Страховая компания «КРК-Страхование», чей главный офис находится в Петербурге, осталась без лицензии.

Как рассказали в компании, соответствующий приказ был опубликован Центробанком 15 августа. Назначена временная администрация.

Как говорится в приказах Центробанка, деятельность организации была приостановлена ещё 8 августа 2019 года, однако окончательно лицензии она лишилась только сейчас «на основании подпункта 1 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Руководителем временной администрации предприятия стал Александр Карташов – начальник отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка.

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