На пляжах Мичигана разлилась ртуть и аммиак: зафиксирован массовый мор рыбы

Озеро Мичиган - одно из красивейших в США. По крайней мере, было. Фото: pixabay.com

Озеро Мичиган - одно из красивейших в США. По крайней мере, было. Фото: pixabay.com

Власти американского штата Индиана официально признали химическую аварию в районе озера Мичиган и закрыли для посещения ряд пляжей. Виной тому — утечка цианида и аммиака из близлежащего завода.

Точное количество попавших в воду химикатов неизвестно. Зато известно, что людей об аварии предупредить «забыли» и они продолжали купаться и кататься на серфинге ещё несколько дней после аварии, сообщают «Новости Америки».

Утечка произошла на заводе ArcelorMittal в результате отказа системы рециркуляции воды в доменной печи. Мэр Портеджа (Индиана), на чьей территории находятся смертоносные пляжи уже заявил СМИ, что ничего не знал о случившемся, обвинив региональные власти в сокрытии информации.

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