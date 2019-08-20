Дело братьев Ванчуговых поступило в суд — и немедленно из него удалилось

Один из домов, который ГК "Город" должен был ввести в строй много лет назад. Фото: vk.com/gorodnews

Один из домов, который ГК "Город" должен был ввести в строй много лет назад. Фото: vk.com/gorodnews

Дело в отношении Руслана и Максима Ванчуговых, а также Сергея Гавриша было зарегистрировано Василеостровским районным судом Петербурга.

Однако, как стало известно GazeteSPb, начать его рассмотрение не вышло, так как один из потерпевших по делу (которых более чем просто «много») оказался родственником судьи. Теперь дело отправится в Санкт-Петербургский городской суд, где будет рассмотрен вопрос об изменении территориальной подсудности.

Напомним, что все трое обвиняемых проходят по целому ряду статей, связанных с неполучением вкладчиками квартир, строящихся ГК «Город». Так, они обвиняются в мошенничестве, растрате и незаконном образовании юридических лиц.

Ранее GazetaSPb сообщала, что телеканал CNN был оштрафован на 200 тысяч рублей.