CNN оштрафован на 200 тысяч рублей за слишком громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба России выписала штраф в виде 200 тысяч рублей телеканалу CNN. Причиной стало резкое превышение уровня громкости в момент трансляции логотипа и информации о канале.

Как рассказали в Федеральной антимонопольной службе, во время трансляции на телеканале фрагментов с его логотипом громкость повышалась от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ. Более того, как указали в ФАС, повышать уровень звука при перерыве на рекламу (даже если это реклама-презентация самого телеканала) по отношению к среднему уровню звука прерываемой телепередачи вообще запрещено.

Исходя из этого, телеканал был оштрафован за нарушение Закона о рекламе на 200 тысяч рублей (максимальная санкция за подобное нарушение — 500 тысяч рублей).

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