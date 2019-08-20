США прогнозируют поражение в морской войне с Китаем

Тихоокеанский флот США — лишь тень себя прошлого, и вряд ли сможет противостоять КНР, если дело дойдёт до открытого конфликта.

Соответствующий вывод был сделан и обнародован экспертами Центра изучений США Сиднейского университета. По мнению учёных, речь идёт не просто о недостаточном количестве или оснащённости кораблей, но о системном кризисе американской стратегии в регионе.

В качестве причин, приведших к подобному положению дел, учёные называют «устаревший сверхдержавный склад мышления элит» страны, которые пытаются ухватить всё и вся, участвуя в войнах по всему миру — что ослабляет потенциальную готовность ответить глобальному противнику.

Другой аспект проблемы — непредсказуемость финансирования оборонного бюджета, в результате чего новые программы вооружения не внедряются, а имеющиеся не модернизируются.

Меж тем, война с Китаем становится всё более возможной, говорится в докладе — ведь на фоне торгового противостояния китайская сторона развернула около 1500 баллистических ракет малой дальности, 610 средней и промежуточной дальности, а также сотни крылатых ракет большой дальности.

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