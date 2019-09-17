Дошкольник пять дней провел в квартире с трупом матери в Башкирии

Дошкольник пять дней провел в квартире с трупом матери в Башкирии
Мальчик находится в реанимации. Фото: pixabay.com

В городе Янаул в Башкирии маленький ребенок почти неделю провел в квартире с трупом матери. Шестилетнего мальчика госпитализировали с сильным истощением.

Первыми пропажу ребенка заметили воспитатели детского сада. Сотрудники связались с подругой матери мальчика и пришли в квартиру, где обнаружили ребенка. В соцсети «Вконтакте» глава Янаульского района Ильшат Вазигатов рассказал, что, возможно, ребенок вначале думал, что мама спит, а затем у него не было сил выйти на улицу.

В настоящее время дошкольник находится в реанимации. Как сообщили в «РИА Новости», правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины смерти женщины.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что московский педофил несколько дней удерживал школьницу у себя в квартире.

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