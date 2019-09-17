В Москве педофил 4 дня удерживал школьницу взаперти

13-летнюю жительницу Москвы неизвестный четыре дня удерживал в квартире, избивая и насилуя её.

30-летний педофил удерживал свою жертву, 13-летнюю школьницу, в квартире на юго-востоке столицы на протяжении четырех дней. Девочка просила отпустить её, но преступник в ответ лишь накинулся на неё с кулаками.

Как пишет «Московский Комсомолец», маньяк познакомился со школьницей на улице и доверчивая девочка пошла к нему в гости, откуда потом пыталась сбежать на протяжении трех дней. В итоге ей это удалось, благодаря тому, что злоумышленник систематически напивался. В один из дней, когда он уснул, школьница вытащила из кармана брюк ключи и сбежала. Мать пострадавшей сразу же обратилась в полицию.

Злоумышленником оказался имевший ранее судимость уроженец Магнитогорска.

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