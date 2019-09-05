Самая известная педофилка Великобритании выйдет на свободу

Самая известная педофилка Великобритании выйдет на свободу
Ванесса Джордж выйдет на свободу спустя десять лет заключения. Фото: Police Department

Бывшая сотрудница детского сада в Британии Ванесса Джордж, выйдет на свободу спустя десять лет заключения.

Британка Ванесса Джордж, осужденная за тяжкие преступления против детей, выйдет из тюрьмы до конца месяца, передает издание Daily Mail. Она работала в детском саду до того, как ее отправили за решетку за сексуальное насилие над своими маленькими воспитанниками, в том числе младенцами; а также за распространение детской порнографии.

Несмотря на все ее преступления, власти решили, что она больше не представляет опасности. Родители в Британии крайне возмущены тем фактом, что педофилка будет вновь разгуливать по улицам. Хорошо только то, что ее выпускают вместе с запретом на приближение к своим бывшим жертвам, а также появление в ряде городов страны.

Ранее GazetaSPb сообщала, что каннибала сделали поваром в британской психбольнице.

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