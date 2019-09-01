Каннибала сделали поваром в британской психбольнице

В 1998 году мужчина убил двух женщин и съел мясо с руки одной из них. Фото: pixabay.com

В 1998 году мужчина убил двух женщин и съел мясо с руки одной из них. Фото: pixabay.com

46-летний маньяк любит тосты с томатом и сыром, карри из курицы и бисквиты.

Садист Грэхэм Фишер получил работу повара в британской психиатрической больнице. Гастрономические предпочтения преступника хорошо известны: в 1998 году он убил двух женщин и съел мясо с руки одной из них.

46-летний маньяк, приговоренный к 21 году заключения, написал письмо своему другу, сообщает The Sun: в нем он рассказал о своей любви к кулинарии. Фишер написал, что готовил бисквиты из имбиря, лимона и бананов. Кроме этого он любит карри с курицей и тосты с сыром, помидорами и луком. При этом в письме он рассказал, что хочет получить работу, на которой сможет помогать людям справляться с травмами. При это Фишер отметил, что едва ли может на это рассчитывать, учитывая его преступления.

Теперь мужчина работает поваром в лечебнице. Маньяк признался в убийстве в 2008-ом году, то есть уже провел в больнице примерно половину положенного срока.

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