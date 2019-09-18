Пенсионера в Петербурге осудили за мошенничество с квартирами умерших

Суд вынес приговор еще одному фигуранту дела о мошенничестве с квартирами умерших. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд вынес приговор еще одному фигуранту дела о мошенничестве с квартирами умерших. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд в Петербурге вынес приговор по делу Валерия Шестакова. Его обвиняют в мошенничестве с квартирами умерших граждан.

Действовал Шестаков, согласно материалам дела, в составе организованной группы, создал и возглавил которую Борис Рудь, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что участники группы приобретали право и распоряжались жилыми помещениями, наниматели которых умерли. С помощью поддельных паспортов и договоров купли-продажи они регистрировали право собственности через управление Росреестра.

Шестаков, согласно распределению ролей, предъявил поддельный паспорт в нотариальную контору и получил все необходимые регистрационные документы. Ущерб от его действий оценили в более чем 3,5 млн рублей.

«Шестаков ранее не судим, является пенсионером», — уточнили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам лишения свободы условно. Другие участники организованной группы были осуждены ранее.