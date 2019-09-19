«Дима, отдай»: Путин пошутил про бюрократию

Российский президент Владимир Путин пошутил об излишней бюрократии на встрече с лидерами техпроектов и компаний Национальной технологической инициативы.

Один из участников мероприятия рассказал главе государства о своем проекте, после чего передал всю документацию не лично Путину, а сидящему рядом пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — сказал Путин, при этом улыбнувшись.

Предприниматель занимается проектированием небольших спутников. По словам бизнесмена, его пока маленькая компания регулярно сталкивается с различными препятствиями, которые замедляют развитие его бизнеса.

После его слов Путин подчеркнул, что бюрократия существует не только в России, но и в ряде других стран. Однако он отметил, что этим нельзя оправдывать наличие проблем.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин пошутил про предельный возраст президента.