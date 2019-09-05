Путин пошутил про предельный возраст президента

Махатхиру Мохамаду исполнилось 94 года, а он продолжает руководить Малайзией.

Махатхир Мохамад встретился с Владимиром Путиным на пленарном заседании Восточного экономического форума. Премьер-министр Малайзии рассказал о повышении максимального возраста для главы государства до 95 лет.

Президент РФ пошутил, что пока не дотянул до таких лет. Сейчас Владимиру Путину 66 лет.

Мохамаду исполнилось 94 года 10 июля. Он руководил страной с 1981 по 2003, стал четвертым премьером страны. Затем он ушел в отставку, но в 2018 году вернулся как седьмой премьер. Вероятно, ему придется отказаться от поста в следующем году из-за лимита на возраст.

Конституция РСФСР 1978 года устанавливала максимальный возраст для президента РФ на момент избрания в 65 лет, но в нынешнюю редакцию это ограничение не входит — президент РФ должен быть лишь старше 35 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Путин назвал придурками тех, кто не верит в нужность ДВ.