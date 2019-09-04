Путин назвал придурками тех, кто говорит о ненужности Дальнего Востока

Российский президент Владимир Путин жестко выразился в сторону тех, кто считает Дальний Восток требующего средств «балластом».

В ходе заседания президиума Госсовета руководитель Якутии Айсен Николаев задал президенту вопрос о важности Дальнего Востока для страны. По его словам, недавно с «высоких трибун» прозвучало, что регион является балластом для России, который требует вливания денежных средств.

Путин прервал якутского руководителя, заявив, что не знает какие «придурки» могли такое сказать.

На что Николаев уточнил, что подобные слова были произнесены еще 25 лет назад. Глава государства, в свою очередь, заявил, что четверть века назад об этом мог говорить кто угодно. Президент также предложил жить сегодняшним днем.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин раскритиковал работу мэра подтопленного Нижнеудинска.