Путин раскритиковал работу мэра подтопленного Нижнеудинска

Президент России Владимир Путин выказал недовольство работой мэра Нижнеудинска Александра Путова. В регионе не оплатили работу ООО «Московский тракт», сотрудники которого помогали ликвидировать последствия паводка в Иркутской области.

Путин подчеркнул, что деньги на оплату из федерального центра были перечислены в полном объеме. При этом власти региона уверяют, что средства не видели.

«Это ж непорядок. Это явное проявление некомпетентности», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Президент также заявил, что вопросы ликвидации паводка решаются медленно. Причина этого в волоките и управленческих сбоях, считает Путин.

Напомним, в Иркутской области в июне произошло наводнение. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. Всего из-за наводнения погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. В регионе разрушены дома, дороги и мосты.