Жителей Тулуна начали эвакуировать из-за угрозы нового паводка

В Иркутской области МЧС эвакуирует жителей города Тулуна из-за угрозы подтопления. Людей отправляют в пункты временного пребывания.

Дождевой паводок угрожает нескольким районам города, а также ряду населенных пунктов в Тулунском районе. Как сообщается на официальном сайте городской администрации, уровень воды в реке Ие, которая расположена в Иркутской области, поднялся на 670 см в связи с новыми осадками. Отмечается, что критический уровень – 700 см.

Сергей Лавченко, губернатор региона, сообщает, что в городской дамбе засыпали отверстие для ухода воды с ранее затопленной территории. Решение было принято из-за повышения уровня воды в реке.

Известно, что в конце прошлого месяца из-за последствий наводнения погибли 25 жителей, 38 тыс. пострадали и несколько человек числятся пропавшими без вести. Сумма ущерба составила около 31 млрд рублей.

Накануне власти Тулуна сообщили, что за сутки в городе выпала почти месячная норма осадков.

Ранее Gazets.SPb сообщала о снижении уровня воды в Иркутской области.