Уровень воды в Иркутской области снижается

В затопленном паводком городе Тулун Иркутской области начала понемногу убывать вода. Ее уровень понизился с 13,48 м до 13,38 м

Критический уровень воды при этом составляет 7 м, сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Тулуна.

Паводок в Иркутской области произошел из-за обильных дождей, в регионе введен режим ЧС.

Сегодня вечером в пострадавший регион прибыл президент РФ Владимир Путин. Он провел в Братске совещание и поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, которую возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

По данным МЧС, от паводка пострадали 353 человека, 97 находятся в больнице, эвакуированы 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести. Без электроэнергии сидят четыре района с 11 тыс. жителей. Повреждено 13 мостов, ограничено движение по 17 местным дорогам и федеральной автотрассе «Сибирь».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на помощь пострадавшим от паводка выделили 662 млн рублей