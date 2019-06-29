На помощь пострадавшим от паводка выделили 662 млн рублей

В Иркутской области паводок смывает деревни. Фото: youtube.com
В Иркутской области паводок смывает деревни. Фото: youtube.com

Пострадавшим от паводка в Иркутской области из резервного фонда правительства выделено 662 млн рублей.

Распоряжение о выделении бюджетных денег на социальную поддержку граждан подписал сегодня глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

Членам семей погибших выплатят по миллиону. Компенсация раненым составит 200 тыс. рублей за легкий вред здоровью и 400 тыс. рублей за средние и тяжелые увечья.

Тем, чье жилье затоплено, выплатят 10 тыс. рублей на человека единовременной материальной помощи. На предметы первой необходимости нуждающимся положено от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на человека.

Всего на оказание разовой финансовой помощи уйдет до 662 млн. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что паводок в Иркутской области унес жизни троих человек

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