Паводок в Иркутской области унес жизни троих человек

20 населенных пунктах с населением более 11,2 тыс. человек остались без света. Фото: https://tass.ru

20 населенных пунктах с населением более 11,2 тыс. человек остались без света. Фото: https://tass.ru

В результате ЧС пострадал 351 человек, в том числе 33 ребенка.

Среди погибших есть и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. В результате паводка также пострадали 351 человек, в том числе 33 ребенка. Среди пострадавших 97 человек были госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

В результате чрезвычайного происшествия электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах. Иркутской области.

В превентивных целях отключено энергоснабжение в 4-х районах, 20 населенных пунктах с населением более 11,2 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паводок в Иркутской области смывает мосты, перекрыта федеральная трасса.