В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ

В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над РФ
Пентагон. Фото: pixabay

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил об утрачивании НАТО военного превосходства над Россией.

По словам Данфорда, преимущество НАТО над конкурирующей Россией сократилось, поскольку Москва ведет себя все увереннее. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса.

Подчеркивается, что весной этого года альянс был вынужден пересмотреть свою стратегию из-за изменений в силовом балансе. Генерал также рассказал, что в НАТО сейчас предпринимаются шаги по совершенствованию сил и средств.

Ранее GazetaSPb сообщала, что толстеющие военные моряки США вызывают беспокойство Пентагона. По мнению Пентагона, главной угрозой боеспособности морской армии США является ожирение.

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