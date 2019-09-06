Толстеющие военные моряки США вызывают беспокойство Пентагона

. Исследование Пентагона показало, что лишний вес наблюдается у 22% американских военных моряков. Фото: pixabay

. Исследование Пентагона показало, что лишний вес наблюдается у 22% американских военных моряков. Фото: pixabay

Избыточный вес диагностировали у каждого четвертого солдата ВМС в Штатах. По мнению Пентагона, главной угрозой боеспособности морской армии США является ожирение.

Последствиями ожирения являются заболевания сердца и сосудов, диабет, онкология и другие серьезные заболевания. В Пентагоне отметили, что военным, у которых имеется лишний вес, с трудом дается физическая работа. Об этом пишет газета New York Times.

Генерал-майор в отставке Томас Споер считает, что ожирение солдатов ВМС переросло в национальную проблему. Исследование Пентагона показало, что лишний вес наблюдается у 22% американских военных моряков.

Для борьбы с лишним весом Пентагон привлек диетологов и ввел дополнительные физические упражнения, нацеленные на сброс веса.

Ранее GazetaSPb сообщала, что выращенный американцами мозг подает признаки “жизни”.