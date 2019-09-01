Выращенный американцами мозг подает признаки “жизни”

Пока активность мозга сравнивают с уровнем недоношенных младенцев. Фото: pixabay.com

Пока активность мозга сравнивают с уровнем недоношенных младенцев. Фото: pixabay.com

Активность органа размером с горошину измеряют электродами.

Американские ученые искусственным способом вырастили мозг. Сейчас им удалось добиться от него первых признаков нейронной активности, напоминающей ту же, что происходит в мозгу человека.

Эксперты взяли взрослые стволовые клетки и начали “проращивать” на них клетки мозга. Электроды позволяют отслеживать активность нейтронов.

Мозг имеет размер с небольшую горошину, сообщает Cell Stem Cell. “Мыслит” было бы слишком сильным словом для подобного явления; ученые сравнили его активность с импульсами мозга недоношенных младенцев — но и это уже немало.

Число нейтронов в головном мозге человека может достигать 90-95 млрд нейтронов.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ученые рассказали, как работает память мужчин и женщин.