Память женщин помогает им выигрывать споры

Эпизодическая память немного лучше развита у женщин. Фото: pixabay.com

Эпизодическая память немного лучше развита у женщин. Фото: pixabay.com

Шведские ученые разобрались, как мужчины и женщины запоминают разные вещи.

Ученые объяснили как работает память мужчин и женщин. Слабый пол куда лучше запоминает детали, лица и запахи.

Шведские ученые проанализировали результаты 617 научных работ, издававшихся с 1973 по 2013 год, сообщает Daily Mail. Исследователи за 40 лет получили данные 1,2 млн человек.

Эпизодическая память немного лучше развита у женщин, то есть они способны лучше запоминать детали конкретных событий. Это, якобы, лишает мужчин одержать верх в большинстве споров. Мужчины в свою очередь имеют преимущество в пространственной памяти — лучше запоминают дороги и расположение вещей и объектов.

Население Земли сейчас составляет 7,7 млрд человек. По данным в сети, мужчин на конец 2018 года было немного больше — примерно на 68 млн.

Ранее GazetaSPb сообщила, что женщины чувствуют боль интенсивнее мужчин.