Ученые: женщины чувствуют боль интенсивнее мужчин

Им удалось доказать это после эксперимента, в котором участвовали представители обоих полов.

Исследование провел психолог Роджер Филлингим, об этом сообщает издание OAne.ws. Эксперт работал около 20 человек, чтобы понять, как именно испытывают боль те или иные люди. Чтобы выяснить это, он пригласил здоровых представителей обоих полов. Их заставляли испытывать одинаковое количество болезненных отношений. Женщины чувствовали боль острее, хотя стимулы получали те же, что и мужчины. Это значит, что мужчины ощущают все менее интенсивно.

Психолог посочувствовал женщинам, которым приходится рожать и испытывать неприятные чувства во время менструации.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания.

Оказалось, что в регионах, где зафиксировано наихудшее качество воздуха, тяжелой депрессией болело на 6% больше человек, чем в районах с чистым воздухом. А риск биполярного расстройства в подобных местах был повышен на 27%.