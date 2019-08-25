Ученые выяснили, что загрязненный воздух может влиять психические заболевания

Выяснилось, что в районах с плохим воздухом на 50% превышено количество случаев тяжелой депрессии. Фото: pixabay

Выяснилось, что в районах с плохим воздухом на 50% превышено количество случаев тяжелой депрессии. Фото: pixabay

Исследование ученых из США показало, что загрязненный воздух может влиять на частоту встречаемости заболеваний психики. Результаты опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые из университета Чикаго проанализировали данные 151 млн американцев и изучили, насколько часто встречаются следующие психические заболевания: биполярное расстройство, тяжелая депрессия, расстройство личности и шизофрения; а также неврологические заболевания — эпилепсия и болезнь Паркинсона. После чего эти полученные данные сравнили в данными о загрязненности воздуха в соответствующих регионах.

Оказалось, что в регионах, где зафиксировано наихудшее качество воздуха, тяжелой депрессией болело на 6% больше человек, чем в районах с чистым воздухом. А риск биполярного расстройства в подобных местах был повышен на 27%.

Эксперты также проанализировали данные 1,4 млн человек в Дании. Выяснилось, что в районах с плохим воздухом на 50% превышено количество случаев тяжелой депрессии, риск расстройств личности — на 162%, а шизофрении — на 148%.

Подобные отличия в результатах исследований специалисты объясняют различным содержанием токсичных веществ в воздухе, либо влиянием генетики в конкретных странах.

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