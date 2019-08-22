Учёные опубликовали простой способ продления жизни

British medical jouranl утверждает, что даже уборка в квартире или визит в магазин может помочь прожить дольше.

Проведённые британскими учёными исследования указывают, что лучший способ продлить жизнь — подвергать себя регулярным физическим нагрузкам. Так, в соответствие с полученными данными, у наиболее подвижной категории среди исследованных риск преждевременной смерти (по сравнению со средней продолжительностью жизни) сокращается на 73%, а у чуть менее активных граждан — на 66%.

Наиболее подвержены риску умереть молодым те, кто проводит в сидячем положении более девяти часов в день, говорится в исследовании.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что в Петербурге задержали подозреваемых в похищении бизнесмена.