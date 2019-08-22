В Петербурге задержаны подозреваемые в похищении человека

После освобождения из заточения предприниматель написал заявление в полицию. Фото: pixabay.com

После освобождения из заточения предприниматель написал заявление в полицию. Фото: pixabay.com

Следственные органы расследуют уголовное дело по признакам преступлений «похищение человека» и «вымогательство».

Как рассказали в ГУ СК РФ по Санкт-Петербургу, 29 июля 2019 года двое подозреваемых силой принудили гендиректора одной из коммерческих структур сесть в автомобиль «Форд Фокус», пристегнули наручниками к двери и затем отвезли на улицу Солдата Корзуна, где и держали, требуя переписать на них его фирму.

После того как потерпевший дал согласие и подписал документы, он был отпущен, однако вместо того, чтобы впасть в депрессию, обратился в полицию. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых 1985-го и 1990-го годов рождения.

В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении обвинения.

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