Только половина россиян знает, как выглядит флаг страны

Флаг Нидерландов - а не то, что вы могли бы подумать. Фото: pixabay.com

Флаг Нидерландов - а не то, что вы могли бы подумать. Фото: pixabay.com

84% испытывают гордость, восхищение и симпатию при виде российского триколора — правда лишь половина представляет себе его внешний вид.

Соответствующие данные приводится ВЦИОМ, проведший опрос в преддверие государственного праздника имени российского флага. Так, верно назвать расположение полос на флаге России (сверху вниз: белая — синяя — красная) смогли 50% участников опроса. Ещё 37% цвета назвали верно, но порядок перепутали, 9% ошиблись с расцветкой, а 4% пожали плечами и признались, что не особо интересовались данным вопросом.

Интересно, что, в противоречие с распространённым мифом о недостаточном патриотизме современной молодёжи, как раз люди от 18 до 24 лет лучше всего знают внешний облик флага. Хуже всего показатели у людей старше 60 лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Донецке в честь праздника российского флага украсили город триколорами.