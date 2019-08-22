Донецк наш: В центре ДНР развевается российский флаг

Донецк наш: В центре ДНР развевается российский флаг
Российский флаг стал таким же символом Новороссии как и георгиевская лента. Фото: pixabay.com

В День государственного флага России на центральной площади Донецка вывесили российский флаг.

Как стало известно GazeteSPb, в день Российского флага по всему Донецку вывесили российские триколоры. Один из них — на центральной площади города.

«Сегодня, в честь дня флага России по всему Донецку были вывешены российские флаги — и, самое символичное, он появился на стеле площади имени Ленина, откуда в своё время и началось движение Донбасса на Родину, в Россию», рассказал корреспонденту GazetaSPb лидер движения «Новые скифы Новороссии», бывший полевой командир и член организации «Донецкая Республика» Александр «Варяг» Матюшин.

Александр Матюшин на боевом посту. Фото: Александр Доннер / Вконтакте

По словам Матюшина, он и его товарищи давно говорили о том, что Донбасс является частью России — но лишь благодаря событиям, вошедшим в историю как «Русская весна» он «двинулся в долгий путь на свою историческую родину, в состав России».

«Этот путь обагрен кровью многих русских сынов как из Донбасса, так и из большой России. Озарен светом пожарищ на нашей многострадальной земле, возникших от обстрелов украинской артиллерии. Но мы верим, что когда нибудь мы войдем в состав России, так же как вошел туда Крым. Отто фон Бисмарк некогда сказал что русский народ подобен ртути: даже если расколоть, однажды он соберется вместе», — добавил он.

По мнению донецкого политика, появление в центе Донецка российских знамён означает символического единство Донбасса с Русским Миром. А когда процесс получения паспортов России всеми гражданами ЛДНР завершится, то это произойдёт и юридически.

Напомним, ранее GazetaSPb передавала, что Захарова высмеяла Зеленского за его очередное требование «вернуть» Крым.
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