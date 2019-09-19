Тренер СКА похвалил молодого вратаря Мельничука

Кудашов при этом напомнил, что победа – это всегда старание всей команды.

Своим мнением главный тренер петербургской хоккейной команды Алексей Кудашов поделился после матча с «Динамо». СКА выиграл всухую – многие считают, что во многом это заслуга 21-летнего вратаря Алексея Мельничука. Некоторые начинают заподазривать его в магии – шайба соперника вторую игру подряд не может зайти в ворота. Специалист отметил, что не хочет перехвалить голкипера, но не отметить его старания нельзя, передает издание «Советский спорт».

«Да, Мельничук сыграл хорошо. Но результат – это действия всей команды. Нападения и оборона были сегодня одним целым»,

— сказал Кудашов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА всухую победил в матче с «Динамо». СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ по итогам восьми матчей. В активе клуба 12 очков. «Динамо» расположился на пятой позиции с девятью баллами.