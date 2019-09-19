СХА всухую победил в матче с «Динамо»

Петербургский СКА всухую обыграл московский «Динамо» на арене ВТБ имени Аркадия Чернышова в Москве. Команды встретились в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Армейцы» одержали победу со счетом 2:0. Голами в матче отметились защитник Давид Рундблад и нападающий Максим Карпов.

Рундблад открыл счет на 23-й минуте, забросив шайбу с передачи Дмитрия Кагарлицкого. Хоккеист пробил верхний угол ворот, не оставив шансов московскому вратарю-дебютанту Георгию Кузнецову.

Преимущество СКА закрепил Максим Карпов. На 38-й минуте он в меньшинстве забил гол с передачи Александра Дергачева. На перерыв после второго периода команды ушли со счетом 2:0. Переломить ход встречи в третьем игровом отрывке не удалось.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ по итогам восьми матчей. В активе клуба 12 очков. «Динамо» расположился на пятой позиции с девятью баллами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СКА победил «Сочи» со счетом 1:0.