СКА победил «Сочи» со счетом 1:0

СКА победил &#171;Сочи&#187; со счетом 1:0
Матч завершился со счетом 1:0. Фото: Pixabay

У болельщиков петербургской хоккейной команды есть повод порадоваться – любимые игроки вырвали победу у «Сочи».

Об этом стало известно сегодня, 17 сентября. Матч состоялся на арене ледового дворца «Большой» в Сочи. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Первую и последнюю шайба матча удалось забросить на 15-й минуте игры – счет открыл Йори Лехтеря. Все оставшееся время хоккеисты «Сочи» безуспешно пытались нанести ответный удар, но ничего не выходила. Игроки СКА тоже не смогли больше порадовать болельщиков, но красивых моментов позади было много. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу петербургской команды.

Напоминаем, что в этот вторник также состоялась встреча петербургской футбольной команды «Зенит» и французской «Лион». Они сыграли вничью – счет остался 1:1, несмотря на дополнительное время. Среди «сине-бело-голубых» выделился Сердар Азмун.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА обыграл «Ойкерит» со счетом 3:2.

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