СКА обыграл «Ойкерит» со счетом 3:2

Решающий гол петербургская команда забила в последние минуты матча.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Матч прошел в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. На льду встретились СКА и «Йокерита» в рамках КХЛ. Первый период завершился со счетом 0:0, но уже во втором все кардинально изменилось. Счет открыл финский хоккеист Петри Контиола, но уже через пару мгновений ответный забил армеец Ярно Коскирант. Наиль Якупов забросил шайбу на последних моментах второго периода. В третьем гол из «Ойкерита» забил Хенрик Хаапалы, но последнее осталось за Йори Лехтерей.

Напоминаем, что, к сожалению, СКА не всегда так везет. Предыдущий матч СКА проиграл, так и не сумев отыграться.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что СКА всухую потерпел поражение в матче с ЦСКА. Первое армейское дерби сезона завершилось уверенной победой ЦСКА. Московская команда обошла петербургский СКА со счетом 3:0.