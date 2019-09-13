СКА всухую потерпел поражение в матче с ЦСКА

Первое армейское дерби сезона завершилось уверенной победой ЦСКА. Московская команда обошла петербургский СКА со счетом 3:0.

Команды встретились 13 сентября в рамках регулярного чемпионата КХЛ в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Хоккеисты ЦСКА отличились шайбами в каждом из периодов. Счет открыл Антон Слепышев. С передачи Богдана Кисилевича он пробил ворота хозяев в первом периоде.

Лидерство «московских армейцев» укрепил Константин Окулов, реализовав большинство после удаления Сергея Плотникова.

Последним из игроков отметился Сергей Калинин. На 20-й минуте он отправил шайбу в пустые ворота СКА.

Напомним, петербургский СКА уступает второй раз в текущем чемпионате КХЛ. В прошлую пятницу, 6 сентября, «Армейцы» проиграли «Автомобилисту».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СКА одержал победу над «Сибирью» со счетом 4:2.