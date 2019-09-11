В Петербурге «СКА» — «Сибирь» сыграли со счетом 4:2

Счет открыли спустя 30 минут после начала игры. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Счет открыли спустя 30 минут после начала игры. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Спортивный клуб армии одержал победу в хоккейном матче против «Сибири», команды Новосибирска. Игра прошла в Санкт-Петербурге.

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейного лиги завершился победой хозяев: на 32-й минуте шайбу в ворота отправил нападающий СКА Йори Лехтеря. Перед окончанием второго периода Лехтеря снова отличился, составил ему компанию Владимир Ткачев. Таким образом, отрыв увеличился до трех очков.

Несмотря на две шайбы «Сибири» в третьем периоде, благодаря точным броскам Егора Миловзорова и Никиты Михайлова, отрыв местной команды стал окончательным после четвертой шайбы, которую отправил в ворота противника Владимир Тихонов.

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