В Петербурге «СКА» — «Сибирь» сыграли со счетом 4:2

Спортивный клуб армии одержал победу в хоккейном матче против «Сибири», команды Новосибирска. Игра прошла в Санкт-Петербурге.
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейного лиги завершился победой хозяев: на 32-й минуте шайбу в ворота отправил нападающий СКА Йори Лехтеря. Перед окончанием второго периода Лехтеря снова отличился, составил ему компанию Владимир Ткачев. Таким образом, отрыв увеличился до трех очков.
Несмотря на две шайбы «Сибири» в третьем периоде, благодаря точным броскам Егора Миловзорова и Никиты Михайлова, отрыв местной команды стал окончательным после четвертой шайбы, которую отправил в ворота противника Владимир Тихонов.
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