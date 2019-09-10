В Ленобласти появится 36 хоккейных коробок

Их построят в 16 районах региона – на эти цели готовы выделить почти миллиард рублей.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. Власти Ленинградской области ищут подрядчика, который привезет 36 комплектов уличных хоккейных коробок в 16 районов регионе. За это готовы заплатить неплохую сумму – 99 999 900 рублей, но компании придется разгружать все самой.

Прием заявок закончится совсем скоро – 12 сентября, так что желающим стоит поспешить. По предварительным данным, новые хоккейные коробки появятся в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском, Кингисеппском, Подпорожском, Бокситогорском, Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском, Лужском районах, а также в Сланцевском, Тихвинскиом районом и Сосновоборском городских округах до нового года, чтобы местные жители могли играть в зимний вид спорта.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Пассажиравтотранс» закупит новые автобусы на 3,4 млрд рублей.