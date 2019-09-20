В Неваде начался штурм Зоны 51 во имя спасения инопланетян

В американском штате Невада в ночь на 21 сентября начнется штурм секретной Зоны 51. Шуточная акция зародилась на Facebook и привлекла внимание миллионов человек.

Официально «штурмовать» секретную базу начнут в 4:20 по местному времени. Однако первые люди начали подтягиваться к воротам Зоны 51 уже в пятницу. К утру у секретной базы, по данным CBS, было около 75 человек.

Прибывшие делают селфи, фотографируются, общаются с военными, танцуют и ведут трансляции в сети. Одна из них началась 11 часов назад на YouTube. В кадр попали пришедшие к секретной Зоне — люди в причудливых костюмах и масках, брейкдансеры и американцы с плакатами «Спасите инопланетян от правительства!».

Власти Невады в преддверии акции усилили охрану и попросили полицейских не мешать прибывшим туристам.

Акцию в Facebook запустил американец Мэттью Робертс. В тематическом сообществе он в шутку позвал людей штурмовать Зону 51. Участники планируют ворваться на военную базу и встретиться с инопланетянами, которых там может прятать правительство.