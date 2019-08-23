Из-за штурма Зоны-51 в части Невады объявили чрезвычайное положение

Из-за штурма Зоны-51 в части Невады объявили чрезвычайное положение
Юмористическая карта местности с планом «набега». Фото: Facebook

В небольшом округе Невады, где находится знаменитая закрытая военная база «Зона 51», объявили чрезвычайное положение. Причиной этого стала акция Storm Area 51.

Законодатели округа Невады предварительно проголосовали за чрезвычайное положение в случае штурма «Зоны 51». Результат голосования составил единодушное 4:0.

«Мы просто пытаемся сделать все возможное, чтобы подготовиться к чему-то, о чем мы не знаем. Мы понятия не имеем, с чем столкнемся», — приводит слова представителя округа Кевина Филлипса USA Today.

Ранее житель Калифорнии Мэтти Робертс создал на Facebook страницу “Storm Area 51”. На ней американцев призывают проникнуть на секретную базу для того, чтобы проверить, не прячет ли правительство США останки инопланетян. Акция запланирована на 20 сентября.

В Facebook мероприятие привлекло более 2 млн потенциальных участников. Ожидается, что тысячи из них всерьез намерены штурмовать военную базу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВВС США предостерегли людей от участия в штурме «Зоны 51».

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