В США у женщины обнаружили синюю кровь

Если бы девушка не обратилась в больницу вовремя, побочный эффект мог бы привести к летальному исходу. Фото: https://pixabay.com/

Если бы девушка не обратилась в больницу вовремя, побочный эффект мог бы привести к летальному исходу. Фото: https://pixabay.com/

Кровь 25-летней американки стала синего цвета после того жительница Нью-Йорка приняла обезболивающее.

Средство, предназначенное избавить от зубной боли, оказало не совсем ожидаемый эффект. Девушка приобрела лекарство без рецепта, и перед сном выпила больше положенного, поскольку страдала от неприятных ощущений. О случившемся рассказали в Daily Mail.

Наутро, почувствовав недомогание, она обратилась в больницу. Когда врачи решили взять кровь у пациентки, выяснилось, что она синего цвета. Такого же оттенка были её ногти и кожа. Эта особенность свидетельствовала о крайне низком и смертельно опасном содержании кислорода в крови (67% вместо положенных 95-100%). Оказалось, причиной такого эффекта стал бензокаин, содержащийся в лекарстве, которое пострадавшая приняла в слишком большом количестве.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о найденном учеными фрукте, который способствует омоложению.