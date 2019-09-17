Ученые нашли омолаживающий кровь фрукт

Людям стоит употреблять в пищу плоды архата, чтобы дольше оставаться молодыми.

К таким выводам эксперты пришли, наблюдая за мышками. Результатами исследования китайских ученых поделилось издание The American Journal of Chinese Medicine. Они уверяют, что существуют фрукт, омолаживающий кровь – архат. Им кормили мышей и, когда сделали анализ, были удивлены – плод повлиял на кровь, замедлив процессы старения. Дело в том, что архат влияет на работу гемопоэтических стволовых клеток и на регенерацию.

Ученые уверены, что фрукт полезен не только для мышей, но я для людей. Так что тем, кто желает продлить жизнь, стоит обратить внимание на экзотический плод. Он, кстати, также известен как фрукт Будды. Есть мнение, что он влияет на улучшение настроения – из него заваривают чай. Родиной архата является Северный Таиланд и Южный Китай.

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