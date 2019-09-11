Ученые объяснили, почему люди с возрастом полнеют

Ученые объяснили, почему люди с возрастом полнеют
Люди с возрастом действительно полнеют. Фото: pixabay.com

Для того, чтобы выяснить причину, им пришлось наблюдать за участниками эксперимента на протяжении 13 лет.

Результатами исследования Каролинского института поделились в научном журнале Nature Medicine. Ученые захотели понять, почему многие люди в возрасте начинают полнеть и с чем это связано. Они отобрали 54 мужчин и женщин, чтобы выявить взаимосвязь между возрастом и весом. У некоторых пациентом с годами вес действительно увеличился, у вторых – уменьшался, у третьих – оставался неизменным. При этом у всех участников эксперимента снижался уровень липидного обмена в жировых тканях. Из-за этого люди, которые не соблюдали жесткую диету, полнели примерно на 20%. Эксперты верят, что это открытие поможет в борьбе с ожирением.

Они посоветовали людям заниматься спортом, вести активный образ и отказываться от вредной пищи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что американские ученые пересмотрели термин «ожирение».

вес ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ЦСКА рассказали, почему Марио Фернандес не перешел «Зенит»
Ученые объяснили, почему люди с возрастом полнеют
Россиянин утонул на Пхукете в начале отпуска
Мужчину, кричавшего с крыши на Гороховой, спустили и увезли в психбольницу
Караваев не жалеет о возвращении в Россию
Jeep несколько раз оказался на крыше и сбил светофор в Петроградском районе
Актеру фильма «Ты у меня одна» может не хватить денег на операции ...
В декабре «Ласточки» будут ежедневно курсировать между ...