Ученые объяснили, почему люди с возрастом полнеют

Для того, чтобы выяснить причину, им пришлось наблюдать за участниками эксперимента на протяжении 13 лет.

Результатами исследования Каролинского института поделились в научном журнале Nature Medicine. Ученые захотели понять, почему многие люди в возрасте начинают полнеть и с чем это связано. Они отобрали 54 мужчин и женщин, чтобы выявить взаимосвязь между возрастом и весом. У некоторых пациентом с годами вес действительно увеличился, у вторых – уменьшался, у третьих – оставался неизменным. При этом у всех участников эксперимента снижался уровень липидного обмена в жировых тканях. Из-за этого люди, которые не соблюдали жесткую диету, полнели примерно на 20%. Эксперты верят, что это открытие поможет в борьбе с ожирением.

Они посоветовали людям заниматься спортом, вести активный образ и отказываться от вредной пищи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что американские ученые пересмотрели термин «ожирение».