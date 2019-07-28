Американские ученые пересмотрели термин «ожирение»

Специалисты из Университета Айовы в Соединенных Штатах Америки рассказали о том, что при помощи вычисления индекса массы тела нельзя определить количество жира.

По данным издания JAMA Network, американские ученые предложили пересмотреть определение понятия «ожирение». Они настояли на том, чтобы в определении данного термина учитывался обхват талии.

Такое заявление было сделано в результате крупного исследования, в ходе которого ученые наблюдали за 150 тысячами женщинами, проживающими в США. Установлено, что даже у женщин с низким ИМТ выявлены некоторые болезни, вызванные ожирением.

У большей части таких женщин имеется широкий обхват талии, так как жир скапливается именно в области живота, хоть и в не очень большом количестве.

У иных участниц с повышенным ИМТ, при условии равномерного распределения жира по тканям тела, было отмечено нормальное состояние здоровья.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые назвали главные опасности сидячей работы.