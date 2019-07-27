Ученые назвали главные опасности сидячей работы

Специалисты огласили наиболее распространенные опасности, которые могут быть вызваны сидячей работой и частым взаимодействием с гаджетами.

По словам врача-травматолога из клиники Ройтберга и члена Российского артроскопического общества Андрея Москальченко, офисная работы с постоянным использованием компьютера или иных гаджетов вызывает естественный недостаток движения.

В связи с этим у таких людей появляется серьезный риск развития заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, деменции, диабета 2-го типа, рака груди и толстой кишки.

Данные риски снижаются, если вы сидите прямо, используете тачпад вместо мыши, кисть согнута не более, чем на 10 градусов, уделяете время гимнастике.

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