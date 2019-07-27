Sony разработала футболку со встроенным кондиционером

Весит устройство менее 100 граммов и размещается в специальный карман, который расположен на задней части футболки в районе верхнего отдела позвоночника.

В Японии разработчики из компании Sony создали компактный протативный кондиционер Reon Pocket. По размеру он меньше смартфона, а его вес составе всего 85 граммов.

Устройство можно применять как угодно, но разработчики предложили помещать его в специальный карман на футболке, расположенный в верхней части спины.

Гаджет способен охладить носителя на 13 градусов и повышать на 8 градусов. Его нужно заряжать: для полной зарядки аккумулятора потребуется порядка двух часов. Однако батареи хватает на весь день. Стоит такой гаджет будет 104 доллара.

Девайса в продаже нет, так как разработчики хотят собрать деньги на его производство через краудфандинговую платформу. В случае успеха, девайс выпустят уже в следующем году.

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