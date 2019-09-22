В Лужском районе второй день разыскивают пенсионера

Мужчина ушел в лес и не возвращается. О его местонахождении ничего неизвестно.

Обо всем сообщили сегодня, 22 сентября. Пожилой мужчина потерялся в Лужском районе Ленинградской области. Местный житель 68 лет оделся в камуфляж и отправился в лес еще в пятницу и с тех пор его не видно и не слышно. Знакомые и близкие переживают и боятся, что с пенсионером могло что-то случиться – последние дни довольно холодные. О пропавшем сообщается: мужчина довольно высокий и худощавого телосложения. Одет был в камуфляжную куртку, такие же штаны и зеленые сапоги. При себе имел рюкзак. К поискам приступили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области пропала женщина с двумя малолетними детьми. О пропаже 22-летней девушки с грудничком и пятилетним ребенком заявила ее мать. Согласно данным правоохранительных органов, у пропавшей есть молодой человек, полиция сейчас устанавливает его место проживания.