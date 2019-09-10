В Ленобласти пропала женщина с двумя малолетними детьми

Правоохранительные органы разыскивают девушку с двумя маленьким сыновьями во Всеволожском районе.

О пропаже 22-летней девушки с грудничком и пятилетним ребенком заявила ее мать. Заявительница рассказала в полиции, что пропавшая живет в одном из поселков. В понедельник, 9 сентября, она поехала во Всеволожск по делам. После чего ее никто не видел.

По данным управления МВД по Петербургу и Ленобласти, девушка с сыновьями 2014 и 2019 года рождения ушли из дома около четырех часов дня. Согласно данным правоохранительных органов, у пропавшей есть молодой человек, полиция сейчас устанавливает его место проживания.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пятеро школьников пропали в Петербурге в первый учебный день. Учебный год в Петербурге начался с пропажи детей. После первого дня в школе домой не вернулись, по меньшей мере, пять учеников.